شاهد حالة من الفوضى تعم قاعة برلمان في إسبانيا.. والسبب فأر

2021/07/23 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمت حالة من الفوضى بسبب ظهور فأر خلال جلسة البرلمان الإسباني في إقليم الأندلس لإدلاء بالأصوات مما أدى إلى مقاطعة جلسة النواب في القاعة وتوقف وجيز لها..وقد تمت السيطرة على الحيوان وعادت الأمور لمجاريها.

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