الحكومة الأفغانية تنفي سيطرة طالبان على غالبية الحدود

2021/07/23 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة، إن إعلان طالبان سيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية “محض كذب” وأكدت أن القوات الحكومية تسيطر على الحدود.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان لوكالة فرانس برس “إنها دعاية لا أساس لها”، وذلك بعد يوم على إعلان الحركة المتمردة الذي لم يكن ممكناً تأكيده من مصادر مستقلة.

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