توفير كافة مستلزمات نازحي مخيم عربت

2021/07/23 | 14:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ادارة مخيم آشتي للنازحين في ناحية عربت بمحافظة السليمانية يوم الجمعة، توفير كافة مستلزمات العوائل التي تضررت جراء الحريق، لافتة الىتسجيل 9 اصابات بكورونا في المخيم.

واندلع حريق، الخميس، بمخيم آشتي، ما اسفر عن مصرع طفل واحتراق 4 خيم.

وقالت بخشان توفيق مديرة المخيم في تصريح خاص لـPUKmedia: انه وخلال مدة قصيرة تم السيطرة على الحريق وتوفير جميع مستلزمات العوائل التي تضررت، بجهود مديرية الهجرة والمهجرين وخلية مواجهة الازمات في السليمانية، موضحة، ان خيما جديدة تم نصبها كما وفرت جميع مستلزماتها.

واضافت: ان سبب الحريق هو ماس كهربائي، واسفر عن مصرع طفل دون وقوع اية اصابات اخرى.

وبصدد اوضاع كورونا في مخيم آشتي للنازحين، قالت توفيق، ان المركز الصحي داخل المخيم يقدم خدماته للمصابين بفايروس كورونا، لافتة الى تسجيل 9 اصابات بالفايروس بين اللاجئين من غرب كوردستان.

واكدت ان الاوضاع الصحية والخدمية مستتبة حاليا في المخيم بتضافر جميع الجهود، مشيرة الى ان المصابين بكورونا يتلقون العلاج في المركز الصحي داخل المخيم.

PUKmedia خاص

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