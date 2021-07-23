2021/07/23 | 14:01 - المصدر: الشرقية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الأفغانية: إعلان طالبان سيطرتها على 90% من الحدود محض كذب) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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