يونيسيف: محطات المياه في لبنان قد تتوقف عن العمل خلال شهر

2021/07/23 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، الجمعة، من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، جراء الإنهيار الاقتصادي المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.

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