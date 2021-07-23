فلسفة الثورة بين سؤال الجدة وضرورة الاستكمال - زهير الخويلدي

2021/07/23 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة"ليس البشر هم من يقودون الثورة، إنها الثورة التي توظف البشر".تُفهم الثورات عمومًا على أنها حالات من التحول الاجتماعي السياسي الأساسي.



منذ "عصر الثورات" في أواخر القرن الثامن عشر، طور الفلاسفة السياسيون والمنظرون مناهج تهدف إلى تحديد أشكال التغيير التي يمكن اعتبارها ثورية (على عكس، على سبيل المثال، أنواع التغيير الإصلاحية) وكذلك تحديد ما إذا كان تحت أي ظروف يمكن تبرير هذا التغيير بالحج ......





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