السليمانية.. قرار حجز السيارات غير المسجلة يدخل حيز التنفيذ

2021/07/23 | 14:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة السليمانية يوم الجمعة، عن موعد حجز السيارات غير المسجلة في المحافظة.

وقال سركوت احمد المتحدث الرسمي باسم الشرطة لـ PUKmedia: ان قرار حجز سيارات غير مسجلة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد المقبل.

واضاف: ان الحملة تشمل ايضا، مصادرة السيارات المضللة، والاسلحة غير المرخصة، مؤكدا ان شرطة السليمانية، ستبلغ المواطنين باية تغييرات او قرارات لاحقا.

وكانت شرطة السليمانية قد اعلنت الاحد المنصرم في مؤتمر صحفي: انه بناء على توصيات قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، تقرر منح اسبوع واحد لاصحاب السيارات المضللة والاسلحة غير المرخصة، مؤكدة انه بعد انتهاء المدة ستتم مصادرتها باتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق اصحابها.

واضافت: ان رخصة حمل السلاح تشمل الوحدات المشمولة فقط.

PUKmedia ترجمة

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