الصحة العراقية توجه رسالة لجميع كوادرها

2021/07/23 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، الجمعة، رسالة إلى الملاكات الصحية بعد ازدياد اعداد الاصابات بالجائحة.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة الدكتور هاني العقابي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 تموز 2021)، "لقد صدقتم الوعد مع شَعبكم وبذلتم المجهود طيلة أيام العيد وتفانيتم على مدار الأشهر الماضية في مقارعة الوباء الخطير، فلكم منا كل الشكر والتقدير والثناء والاحترام".

وأضاف البيان، ان "تضحيات ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية والفنية والهندسية في مستشفيات وردهات عزل المرضى لإنقاذ حياتهم وتخفيف الألم والمشقة عنهم والتي كلفت العديد منهم حياتهم ستكون نبراسا ومنهجا لكل المضحين من أجل وطنهم وأهلهم".

واوضح، "نستذكر بطولات فرق الرصد الوبائي والرقابة الصحية ومجاميع الإعلام والتوعية الصحية في تنقلهم وتجوالهم ومتابعتهم لتنفيذ التوصيات والتعليمات الصحية والوقائية في مناطق وأحياء بلدنا الحبيب، ولن ننسى جهود كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقيادات المجتمعية والدينية والعشائرية ووسائل الإعلام والشخصيات العامة ممن شارك ودعم جهود ملاكاتنا في تصديها لأخطر جائحة عرفتها البشرية".

وأردف "يا أبطال الجيش الأبيض اصبروا وصابروا واجتهدوا فأنتم أبناء العراق الغيارى وأهلكم ينتظرون البشرى على أيديكم للقضاء على الوباء اللعين ودفع شروره وتجاوز المحنة بفضل جهودكم وتضحياتكم".

ودعا العقابي، المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضروة اخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والاعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم سلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها".

N.A

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