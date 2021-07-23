الصحة توجه رسالة إلى ملاكاتها في العراق

2021/07/23 | 14:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه الوكيل الفني لوزارة الصحة المكلّف بوزارة الصحة الدكتور هاني العقابي، رسالة إلى الملاكات الصحية.

وقال العقابي حسب بيان للوزارة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "لقد صدقتم الوعد مع شَعبكم وبذلتم المجهود طيلة أيام العيد وتفانيتم على مدار الأشهر الماضية في مقارعة الوباء الخطير، فلكم منا كل الشكر والتقدير والثناء والاحترام".

وأضاف، "تضحيات ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية والفنية والهندسية في مستشفيات وردهات عزل المرضى لإنقاذ حياتهم وتخفيف الألم والمشقة عنهم والتي كلفت العديد منهم حياتهم ستكون نبراسًا ومنهجًا لكل المضحين من أجل وطنهم وأهلهم".

وتابع، "نستذكر بطولات فرق الرصد الوبائي والرقابة الصحية ومجاميع الإعلام والتوعية الصحية في تنقلهم وتجوالهم ومتابعتهم لتنفيذ التوصيات والتعليمات الصحية والوقائية في مناطق وأحياء بلدنا الحبيب، ولن ننسى جهود كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقيادات المجتمعية والدينية والعشائرية ووسائل الإعلام والشخصيات العامة ممن شارك ودعم جهود ملاكاتنا في تصديها لأخطر جائحة عرفتها البشرية".

وأردف "يا أبطال الجيش الأبيض اصبروا وصابروا واجتهدوا فأنتم أبناء العراق الغيارى وأهلكم ينتظرون البشرى على أيديكم للقضاء على الوباء اللعين ودفع شروره وتجاوز المحنة بفضل جهودكم وتضحياتكم".

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