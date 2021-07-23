وزير الصحة العراقي يحذر من سلالة كورونا الجديدة:

2021/07/23 | 14:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه وزير الصحة والبيئة، هاني العقابي، نداءً للشعب العراقي يحذر فيه من خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى.وأكد الوزير خلال زيارة ميدانية صباح اليوم الجمعة، لمستشفى "دار السلام" …

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