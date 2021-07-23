الرافدين يوزع الماستر كارد على منتسبي الدفاع بالمثنى والديوانية

2021/07/23 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في المثنى والديوانية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنه “المصرف قام […]

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