السعودية.. ضبط شحنة كبتاغون جديدة في

2021/07/23 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية عن ضبط كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين، التي تعرف محليا باسم كبتاغون عبر منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن.

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