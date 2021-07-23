2021/07/23 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على أبرز إرهابي لما تسمى ولاية الجنوب.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أبرز إرهابيي ما تسمى ولاية الجنوب في جنوبي بغداد".

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