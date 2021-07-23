التربية النيابية تبدي موقفها من اعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط

2021/07/23 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم

الجمعة، عن توجه لرفع توصية إلى وزارة

التربية لاحتساب درجة نصف السنة درجة

نهائية للصف الثالث المتوسط.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، إن

"لجنته مع اعتبار درجة نصف السنة

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