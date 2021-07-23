لانجاز الاتفاقية النفطية.. وفد لبناني يصل بغداد

2021/07/23 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد لبناني برئاسة اللواء عباس

إبراهيم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة

بغداد؛ لإنجاز اللمسات الاخيرة مع

مسؤولين عراقيين في اتفاقية تصدير

النفط الى لبنان.

وقال مصدر مطلع، إن "مدير عام الأمن

اللبناني الل

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