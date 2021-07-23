بايدن والصين.. حرب باردة جديدة؟ - سيد صديق

2021/07/23 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقتُعتَبَر الإمبريالية أحد المفاهيم الرئيسية في التراث الماركسي الثوري، بالعودة إلى تعريف الثوري الروسي لينين لها بأنها أعلى مراحل الرأسمالية.



ما كان يعنيه لينين هو أن الإمبريالية تمثِّل الشكل المتقدِّم من النظام الرأسمالي.



ومن المهم التشديد على كلمة “النظام”، لأن هناك طريقةً بديلةً وأكثر تقليدية لفهم الإمبريالية.



وترى هذه الطريقة الإمبريالية باعتبارها دولةً قويةً وكبيرة تهيمن ......





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