الهجوم علي الحزب الشيوعي مقدمة لمصادرة الديمقراطية (7) والأخيرة - تاج السر عثمان

2021/07/23 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تابعنا في الحلقات السابقة الهجوم علي الحزب الشيوعي بمختلف أشكاله العنيفة والناعمة بهدف تصفيته ، وكيف تمّ هزيمة تلك مخطط الهجوم عليه منذ الحكم الاستعماري وديكتاتورية عبود والنميري والبشير، وحكم الأحزاب الطائفية كما في مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965 ، مما أدي لمصادرة الديمقراطية بانقلاب 25 مايو 1969 ، وذهبت ريح تلك الأنظمة وبفي الحزب الشيوعي صامدا، اضافة لتأجيج ال ......





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