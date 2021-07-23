ممثلة بريطانية تثير صدمة مذيع برنامج كوميدي بتقليدها عدة لهجات

2021/07/23 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الممثلة إميليا كلارك دهشة جيمي فالون مقدم برنامج The Tonight Show من خلال ترديدها كلمات من أغنية "good 4 u" لأوليفيا رودريغو بثماني لهجات مختلفة.

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