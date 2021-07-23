القبض على أحد عناصر ’ولاية الجنوب’ في بغداد

2021/07/23 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القاء القبض على أحد عناصر ما تسمى بـ "ولاية الجنوب جنوبي بغداد".

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تموز 2021)، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٧- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت مفارز الشعبة المذكورة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٥ وامن الحشد الشعبي من إلقاء القبض على ابرز الارهابيين العاملين ضمن ما تسمى (ولاية الجنوب ) والقبض عليه في في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوبي بغداد".

وأضاف أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".

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