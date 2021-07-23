تقدم ضئيل في محادثات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا حول جوازات سفر التطعيم

2021/07/23 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تواجه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للاعتراف بجوازات سفر التطعيم الخاصة بكل منهما صعوبات جراء غياب نظام شهادات اتحادي في أمريكا، بحسب مذكرة دبلوماسية أطلعت عليها بلومبرج.

غير أنه تم إبلاغ سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع أمس الخميس بأن المفوضية الأوروبية في مرحلة متقدمة من المحادثات مع المملكة المتحدة وعلى تواصل مع اليابان وأستراليا وكندا.

وبحسب المذكرة، تم وصف المناقشات مع أوتاوا بالواعدة ويأمل المسؤولون أن يتم الإعتراف بشهادات كوفيد الأوروبية في سبتمبر (أيلول) عندما من المقرر أن تعيد كندا فتح السفر أمام المسافرين المطعمين غير الأمريكيين.

وتجرى المحادثات فيما تبدأ أوروبا والكثير من العالم الغربي في فتح تدريجي للسفر الجوي بعدما توقف تقريباً خلال الجائحة.

وأطلقت الاتحاد الأوروبي جواز كوفيد الذي يسجل أيضا الاختبارات السلبية، مطلع الشهر الجاري.

وقالت المفوضية الأوروبي للسفراء أنه حتى 19 يوليو (تموز) جرى إصدار أكثر من 290 مليون شهادة، منها 230 مليون هي جوازات تطعيم.

وأشارت أيضا إلى أنه بحلول أوائل يوليو (تموز) الجاري زاد السفر الجوي بواقع 20% ومن المتوقع أن يصل الشهر الجاري إلى أكثر من 60 % من مستويات 2019.

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