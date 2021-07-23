اقليم كوردستان يتأهب لمواجهة كورونا

2021/07/23 | 15:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد هفال ابوبكر محافظ السليمانية، ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستلتئم يوم غد السبت، فيما طالبت صحة دهوك، بحظر للتجوال لمدة شهر.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن محافظ السليمانية قوله: ان اللجنة العليا لمواجهة تفشي فايروس كورونا ستجتمع يوم غد السبت، لتقييم الاوضاع الصحية ومواجهة الموجة الجديدة للفايروس، لافتا الى ان اللجنة ستجتمع بعد عيد الاضحى ايضا، بشأن اوضاع مكافحة الفايروس.

وعلى صعيد منفصل، طالبت مديرية صحة دهوك، حكومة اقليم كوردستان، بحظر للتجوال يمتد ما بين اسبوعين الى شهر، مؤكدة تدهور الاوضاع الصحية جراء تفاقم الاصابات بفايروس كورونا.

وكانت مصايف اقليم كوردستان قد شهدت، خلال ايام عيد الاضحى، قدوم اعداد كبيرة من السياح، فيما سجلت وزارة الصحة 1220 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

PUKmedia متابعة

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