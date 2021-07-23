تراجع اسعار النفط وتوقعات بتعافي الطلب

2021/07/23 | 15:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار النفط العالمية بصورة طفيفة، الجمعة، لكن الخام انهى الأسبوع دون تغير يذكر بعد انتعاشه من انخفاض حاد يوم الاثنين الماضي، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.

وقد انخفض خام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل بعد أن قفز 2.2 بالمئة امس الخميس، كما ونزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأميريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة أمس.

ويتجه خام "برنت" لإنهاء الأسبوع مستقرا بعد أن انخفض في الأسابيع الثلاثة السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأمريكي مستقرا خلال الأسبوع.

وانخفض كلا العقدين بنحو سبعة بالمئة يوم الاثنين الماضي، لكنهما عوضا كل تلك الخسائر مع توقع المستثمرين أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق دعما من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.

ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق يوم الأحد الماضي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+"، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من اب 2021.

وقال محللون من مؤسسة "إيه إن زد ريسيرش" في تقرير إن "السوق بدأت تشعر بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل في اليوم، لن تكون كافية للحفاظ على توازن السوق، وأن المخزونات في الولايات المتحدة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة في الانخفاض".

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