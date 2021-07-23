الشرطة ترد رسميا على انباء افتتاح سوق المشروبات الكحولية في الانبار

2021/07/23 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن نية أحد المستثمرين بافتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية في منطقة السجارية شرقي مدينة الرمادي.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، (23 تموز 2021)، ان "الفوج الخامس المسؤول عن قاطع السجارية أوقف العمل في السوق المشار إليه آنفا بعد ورود العديد من الشكاوى من ابناء المنطقة ، وأن السوق مازال قيد الإنشاء وهو لا يعدو ان يكون مركزا تجارياً فقط وليس سوقاً لبيع المشروبات الكحولية كما يدعي كثيرون".

وأضاف البيان، ان "قائد شرطة الانبار يتابع شخصيا هذا الموضوع الذي احدث ضجة اعلامية في مواقع التواصل الإجتماعي وأكد انه لايسمح بتنفيذ هكذا مشاريع تتنافى مع تعاليمنا الدينية وتقاليدنا العشائرية".

ووجه محافظ الانبار، "قيادة الشرطة بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدده ومنع جميع الممارسات المشبوهة والمخالفة للشرع والقانون في عموم مناطق المحافظة".

N.A

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