بحملة تفتيش واسعة.. شرطة صلاح الدين تقبض على مطلوبين

2021/07/23 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، اليوم الجمعة، حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ٣ متهمين بمواد قانونية مختلفة من ضمنهم متهم وفق المادة ٤ ارهاب، فيما نفذت مديرية شؤون افواج الطوارئ ٦ كمائن ضمن قاطع المسؤولية لمراقبة وتأمين حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية".

واضافت ان "مفارز قسم شرطة الدجيل تمكنت أثناء التفتيش في منطقة السجلة من العثور على عبوة ناسفة وهي عبارة عن جلكان سعة ٢٠لتر وقذيفه واحدة عيار ١٥٥ ملم جميعها من مخلفات داعش الارهابي، كما عثرت مفارز قسم شرطة بيجي أثناء التفتيش في منطقة الخطوط التي تقع خارج شبكات محطة بيجي الحرارية على ٥٧ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، وهاون عيار ٨٢ ملم وصاروخي قاذفة ضد الأشخاص وصاروخ قاذفة ضد الدروع و٣ قداحات جميعها من مخلفات داعش الارهابي".

واشارت المديرية الى انه "تم رفعها وتسليمها الى قيادة عمليات صلاح الدين".

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