2021/07/23 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة الانبار، اليوم الجمعة، انباءً تحدثت عن نية احد المستثمرين افتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تنفي الانباء التي اوردتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن نية احد المستثمرين افتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية في منطقة السجارية شرقي مدينة الرمادي."

واكدت القيادة ان "الفوج الخامس المسؤول عن قاطع السجارية اوقف العمل في السوق المشار اليه آنفاً بعد ورود العديد من الشكاوى من ابناء المنطقة ، وأن السوق مازال قيد الإنشاء وهو لايعدو ان يكون مركزاً تجارياً فقط وليس سوقاً لبيع المشروبات الكحولية كما يدعي كثيرون".وأضاف القيادة ، ان "قائد شرطة الانبار يتابع شخصياً هذا الموضوع الذي احدث ضجة اعلامية في مواقع التواصل الإجتماعي وأكد انه لايسمح بتنفيذ هكذا مشاريع تتنافى مع تعاليمنا الدينية وتقاليدنا العشائرية".

ويذكر ان محافظ الانبار، وجه قيادة الشرطة بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدده ومنع جميع الممارسات المشبوهة والمخالفة للشرع والقانون في عموم مناطق المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الانبار تنفي انباء افتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الانبار تنفي انباء افتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).