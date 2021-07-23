الإعلام الأمني: القبض على ابرز ارهابيي ما يسمى ولاية جنوب بغداد

2021/07/23 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن قيام مديرية إلاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على ابرز ارهابيي ما تسمى ولاية الجنوب جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٧- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت مفارز الشعبة المذكورة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٥ وامن الحشد الشعبي من إلقاء القبض على ابرز الارهابيين العاملين ضمن ما تسمى "ولاية الجنوب " والقبض عليه في في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوبي بغداد".

واضافت ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".

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