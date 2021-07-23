سائرون ينتقد سياسة الحكومة بالتعاطي مع الأحداث داخلياً وخارجياً

2021/07/23 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انتقد تحالف سائرون، اليوم الجمعة، سياسة الحكومة الحالية في التعاطي مع الاحداث داخليا وخارجيا، فيما وصفها بالـ”ضعيفة” و”المؤسفة”.وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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