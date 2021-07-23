بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بالعملِ على محاربة

2021/07/23 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العراق والولايات المتحدة

الاميركية، التزامهما بالعمل على

محاربة "عصابات داعش"، وذلك خلال اجتماع

عقد في العاصمة واشنطن حضره مستشار

الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد

العمليات المشتركة الفريق أول

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