الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على امرأة وطفلها تسللا من الحدود السورية

2021/07/23 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القاء القبض على متسللين اثنين غربي محافظة نينوى.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تموز 2021)، أنه "بناءً على معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اكدت وجود محاولة لشخصين باجتياز الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف أنه "على اثر ذلك قامت مفارز الشعبة اعلاه وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ بنصب كمين لهم في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى وتلقي القبض عليهما بعد اجتيازهما الحدود".

وأشار الى أنه قد "تبين انهما امراة وطفلها من حملة الجنسية السورية"، مبينا أنه "تم احالتهما للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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