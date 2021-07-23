2021/07/23 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح ولكن لديها بالفعل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، تحدث لافروف عن السياسة الخارجية لروسيا خلال ندوة على الانترنت، عقدت على موقع حزب “روسيا الموحدة” بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب، أضاف ” لن نأخذ في الاعتبار أي تهديدات أو إنذارات، الى أننا سنقاومها بحزم، ولكن بتعزيز سيادتنا، لن ننزلق الى العزلة الذاتية أو المواجهة، كما ولن ننجر الى سباق تسلح جديد مكلف”.

وتابع الوزير “هناك القليل من الأصوات التي تنادي بتحقيق السلام مع الغرب بالشروط التي يقدمونها، وبعد ذلك سيكون كل شيء على مايرام”.

وعلق على هذه الدعوات قائلا “أنا مقتنع، وليس مجرد قناعة فحسب، بل لدينا بالفعل تجربة الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي بأن أي تنازلات أحادية الجانب من جانبنا ستعتبر ضعفاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).