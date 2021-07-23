مقتل 3 لاجئين عراقيين بمخيم الهول

2021/07/23 | 15:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الجمعة، عن 3 لاجئين عراقيين برصاص عصابات داعش في مخيم الهول جنوب شرق الحسكة.

وذكر المرصد في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مسلسل الجرائم ضمن"دويلة" الهول يتواصل في ظل النشاط الكبير لأذرع تنظيم داعش الارهابي في المخيم الواقع جنوب شرقي الحسكة، موضحا، انه تم توثيق مقتل 3 لاجئين من الجنسية العراقية بينهم امرأة، برصاص مسلحين من خلايا التنظيم، خلال الساعات الفائتة، وذلك ضمن القسمين الأول والثاني من المخيم.

واضاف البيان: ان عدد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 19 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول، مشيرا الى انه تم رصد مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول في 14 من الشهر الجاري وذلك في جريمة جديدة ضمن "الدويلة" التي يسرح ضمنها خلايا تنظيم داعش بشكل كبير، حيث جرت الجريمة الجديدة فجر اليوم الأربعاء، ونفذتها طفل من الجنسية التركية من أذرع التنظيم يبلغ الـ 14 من عمره حين قام بإطلاق النار على اللاجئة ضمن القسم الأول من المخيم ليتم إلقاء القبض عليه بعد تنفيذه لجريمته.

PUKmedia عن اعلام المرصد

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