القبض على ابرز ارهابي لما تسمى بولاية الجنوب

2021/07/23 | 15:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة، اعتقال ابرز ارهابيي ما تسمى ولاية الجنوب جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة 17 وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت مفارز الشعبة المذكورة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 55 وامن الحشد الشعبي من إلقاء القبض على ابرز الارهابيين العاملين ضمن ما تسمى (ولاية الجنوب ) والقبض عليه في في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوبي بغداد".

واضافت: ان الارهابي المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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