2021/07/23 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري حاوره رئيس التحرير، الدكتور صالح ياسرالثقافة الجديدة: حدثت الثورة بالفعل وتطورت الاحداث واتخذت مسارات متنوعة.



وهنا لا بد، إذن، من تقويم هذه الثورة من خلال كل ما نسب إليها من انتصارات وانكسارات، لا بد من محاسبتها عما تحقق وما لم يتحقق ولماذا لم يتحقق؟ لا بد من تحليل الظروف الموضوعية والذاتية، المحلية والإقليمية والدولية التي أدت الى اندلاع هذا الحريق الثوري في الرابع عشر من تموز، ولماذا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى لا تتسربل ثورة 14 تموز 1958 بالنسيان! (2- 3) - عقيل الناصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتى لا تتسربل ثورة 14 تموز 1958 بالنسيان! (2- 3) - عقيل الناصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).