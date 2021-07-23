- سلطات الامر الواقع - صناعة - أسدية - - صلاح بدرالدين

2021/07/23 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين هل كان دفع الأمور نحو إقامة " جزر " سلطوية هنا وهناك متمردة على الثورة أو معادية لها ، أو بين بين ، او متقمصة زورا لاهداف الثورة ، أحد أسلحة النظام لمواجهة الثورة السورية عبر الاحتواء ، والاجهاض ، والتشويه ؟ ولماذا اقتصر امتداد " سلطات الامر الواقع "على الأراضي المحررة ، أو المناطق الصديقة للثورة والمعارضة ؟ وهل أدت تلك – السلطات – التي تسترت بلبوس الدين ، والقومية ، والمناطقية ، وظيفتها ......





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