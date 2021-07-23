بعد الرفض الصيني.. منظمة الصحة تحث الجميع على التعاون في

2021/07/23 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ضرورة أن تتعاون جميع الدول في العالم لمعرفة منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من رفض الصين النطاق المقترح للمرحلة الثانية من التحقيق.

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