الصحة تسجل 8905 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/07/23 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8905 اصابة بـ وباء كورونا و 8205 حالة شفاء اضافة الى وفاة 66 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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