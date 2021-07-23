محمد بن زايد يتلقى أول اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي

2021/07/23 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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