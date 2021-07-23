نداء من وزارة الصحة والبيئة الاتحادية

2021/07/23 | 16:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة والبيئة الاتحادية خاطبت في بيان لها اليوم الجمعة، أبطال الجيش الأبيض في دوائرها ومؤسساتها الصحية كافة .

وقال البيان تلقى PUKmedia نسخة منه " لقد صدقتم الوعد مع شَعبكم و بذلتم المجهود طيلة أيام العيد وتفانيتم على مدار الأشهر الماضية في مقارعة الوباء الخطير، فلكم منا كل الشكر والتقدير والثناء والاحترام .

إن تضحيات ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية والفنية والهندسية في مستشفيات و ردهات عزل المرضى لإنقاذ حياتهم وتخفيف الألم والمشقة عنهم والتي كلفت العديد منهم حياتهم ستكون نبراسًا و منهجًا لكل المضحين من أجل وطنهم وأهلهم.

واضاف البيان، وكذلك نستذكر بطولات فرق الرصد الوبائي و الرقابة الصحية ومجاميع الإعلام والتوعية الصحية في تنقلهم و تجوالهم ومتابعتهم لتنفيذ التوصيات والتعليمات الصحية والوقائية في مناطق و أحياء بلدنا الحبيب.

وتابع البيان، ولن ننسى جهود كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقيادات المجتمعية والدينية والعشائرية ووسائل الإعلام والشخصيات العامة ممن شارك ودعم جهود ملاكاتنا في تصديها لأخطر جائحة عرفتها البشرية.

وناشد البيان، يا أبطال الجيش الأبيض اصبروا وصابروا واجتهدوا فأنتم أبناء العراق الغيارى وأهلكم ينتظرون البشرى على أيديكم للقضاء على الوباء اللعين ودفع شروره تجاوز المحنة بفضل جهودكم وتضحياتكم.

المجد و الخلود والمغفرة لشهداء الجيش الأبيض والشفاء العاجل للمرضى منهم ولكل المرضى الأعزاء .

هذا ويشهد العراق ارتفاعا خطيرا في عدد الإصابات في مرض كورونا القاتل، حيث اكتظت المستشفيات بالمصابين ،مع تسجل أرقاما مخيفة في عدد الوفيات, يقابلها عدم التزام المواطنين بتوصيات وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالوقاية وأخذ اللقاح .

PUKmedia جميل زنگنة

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