العراق يسجل نحو 9000 اصابة جديدة بكورونا

2021/07/23 | 16:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البيئة الاتحادية يوم الجمعة، عن تسجيل 8905 اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 8205 حالة تماثلت للشفاء، لافتة الى ان عدد الوفيات بلغ 66 حالة وفاة.

واضافت: ان 41621 شخصا تلقوا لقاح كورونا، مشيرة الى ان الموقف الوبائي والتلقيحي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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