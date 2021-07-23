جازبروم نفط: 30 ألف برميل يومياً إنتاج حقل سرقلة في كردستان

2021/07/23 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت جازبروم نفط الروسية المنتجة للنفط الجمعة إن إنتاج النفط في حقل سرقلة بكردستان العراق وصل إلى نحو 30 ألف برميل يومياً.

وقالت إنها حفرت بئر إنتاج رابعة في نيسان، مما رفع الإنتاج وسيساعد في الحفاظ على مستويات الإنتاج.

تمتلك جازبروم نفط 40% في امتياز كرميان، حيث يقع حقل سرقلة، و80 في المئة في امتيازي حلبجة وشكل.

وقالت جازبروم نفط إن العام الماضي شهد إنتاج أكثر من 1.2 مليون طن في سرقالة، وذلك من أصل 9.3 مليون برميل.

وأكدت أنها أنتجت خمسة ملايين طن من الحقل منذ بدء العمل هناك قبل عشر سنوات.

المصدر: رويترز

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