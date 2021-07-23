وزارة الصحة والبيئة توجه نداءا لأبناء الشعب العراقي والجيش الابيض

2021/07/23 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور هاني العقابي خلال زيارة الميدانية صباح اليوم الجمعة ٢٣ تموز ٢٠٢١ لمستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد نداءا لابناء شعبنا العراقي بين فيه خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في اعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى مؤكدا ان السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والاطفالكما وجدد السيد الوزير دعوته للمواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضروة اخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والاعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم سلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها .

كما وتابع العقابي خلال زيارته المستشفى المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وموقف الاوكسجين في المستشفى والحالات المرضية من خلال تفقده المرضى الراقدينمؤكدا على توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال ايام الدوام والعطل وعيد الاضحى المبارك لتقديم افضل الخدمات وعلى مدار الساعة

مشيدا بجهود الجيش الابيض في مستشفى دار السلام المخصص لعلاج مرضى كورونا وكل المؤسسات الصحية لجهودكم الكبيرة وتضحياتهم للحفاظ على صحة وسلامة المرضى حاثا اياهم الى بذل المزيد من الجهود خدمة لابناء بلدنا العزيز .

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