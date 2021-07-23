الامبراطور الياباني ناروهيتو يفتتح الأولمبياد

2021/07/23 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

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دشنت اليوم في العاصمة اليابانية أولمبياد طوكيو 2020-2021 والتي افتتحها الامبراطور الياباني ناروهيتو بحضور عدد من قادة وزعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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