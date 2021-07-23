2021/07/23 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يضفي الثوم نكهة مميزة للعديد من الأطباق والمأكولات، كما أن له فوائد عديدة على الصحة.وينصح الأطباء بإضافة الثوم إلى نظامنا الغذائي لما له من فوائد عظيمة وخصوصا بالنسبة لجهاز المناعة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من تقوية جهاز المناعة إلى خفض الكوليسترول ..



5 فوائد صحية رئيسية للثوم المركز الخبري الوطني.

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