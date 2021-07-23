بعد سلسلة تصريحات مضادة.. بلاسخارت تتحدث عن خطورة المعلومات المضللة

2021/07/23 | 17:06 - المصدر: وكالة ناس

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الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت: إن تغلبت المعلومات المضللة على الواقع، فقد نواجه بسرعة تصورات خطيرة وزائفة ولكنها مقبولة.



وبالتالي، دعوني أؤكد: بناء على طلب العراق، فإن الأمم المتحدة تشارك بشكل كامل في مساعدة السلطات في تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية في تشرين الأول/ أكتوبر.

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