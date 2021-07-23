ديالوك مجلة كوردية تبصر النور في كركوك

2021/07/23 | 17:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن مركز دیالوك الثقافي والفني في كركوك، العدد الاول من المجلة الفصلية الفكرية والثقافية الكوردية التي تحمل عنوان ( دیالۆگ ) .

يراس تحرير المجلة الاديب والكاتب ظاهر شكر ، ويشغل مدير تحريرها الاديب معتصم ساليي .

وقد بادر الدكتور طه رسول باصدار 8 اعداد من المجلة علی نفقته الخاصة .

وبهذا اضافت الثقافة الكوردية في مدينة كركوك مجلة دیالوك الی احضانها لخدمة ادباء و مثقفي مدينة كركوك الحبيبة .

PUKmedia رزكار شواني

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