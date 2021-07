الكشف عن ملصق فيلم ابلق للمخرجة نرجس آبيار

2021/07/23 | 17:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُفع النقاب عن ملصق وإعلان فيلم "أبلق" للمخرجة "نرجس آبيار" الإيرانية العضوة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وكشف القائمون على فيلم "أبلق" Pinto للمخرجة الايرانية "نرجس آبيار" Narges Abyar العضو الرسمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، مع التركيز على العنف ضد المرأة، والذي تم عرضه لأول مرة في الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان "فجر" السينمائي الوطني وفاز بجائزة أفضل فيلم من الجمهور، وجائزة العنقاء البلورية عن أفضل ممثلة مساعدة، وجائزة العنقاء البلورية عن أفضل مكياج، وجائزة العنقاء البلورية عن أفضل مؤثرات بصرية خاصة، لهذا الحدث المرموق للسينما الإيرانية؛ عن ملصقه وإعلانه ليخوض فرصة التوزيع الدولي.

وجاء في قصة فيلم "ابلق": راحله تعيش مع زوجها علي وابنتهما في حي هامشي فقير، وتعيش شقيقة علي (جلال) ووالدتها وزوجها في الحي أيضا.



يعتزم جلال، الذي يملك نفوذًا ماليًا ومكانة أكبر في الحي أكثر من غيره، اغتصاب راحلة، لكن الاخيرة تقاوم وتفضح نوايا جلال، ليضطر بعدها جلال من أجل تجنب القتل والعار، إلى التراجع عن ادعائه والقول إنها كانت كذبة.

وتخرجت "نرجس آبيار" من الأدب الفارسي وبدأت نشاطها في الكتابة الخيالية منذ عام 1997، حتى الآن تم نشر أكثر من 30 مجلدًا من كتبها على شكل روايات وقصص وحصلت على جوائز عن هذه الأعمال الأدبية في العديد من المناسبات.

وأخرجت هذه السينمائية الصاعدة 7 أفلام قصصية قصية ووثائقية وخمسة أفلام سينمائية طويلة حتى الان، من ضمن: "الاشياء أقرب مما ترونه في المرآة" Objects In Mirror عام 2012، "شيار 143" Track 143 عام 2013، "نفس" Breath عام 2015، "الليلة التي اكتمل فيها القمر" When the Moon Was Full عام 2018، وفيلم "أبلق" Pinto عام 2021.

وخاضت أفلام هذه المخرجة الايرانية عشرات المهرجانات السينمائية الدولية وحصلت على جوائز مرموقة، من بينها: ممثلة السينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2018 عن فيلم "نفس" وجائزة أفضل مخرج في قسم مسابقة العشرين، المهرجان السينمائي "ليالي سوداء" Black Nights في إستونيا 2016، وجائزة أخرى في مهرجان "ليال سوداء" الثالث والعشرين في إستونيا 2019، مع فيلم "الليلة التي اكتمل فيها القمر"، وجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز "آسيا بسفيك" Asia Pacific Awards لعام 2014 في أستراليا، مع فيلم "شيار 143"، علاوة على نيلها جوائز متنوعة من مهرجان "فجر" السينمائي الوطني والدولي.

"نرجس آبيار" عضو رسمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 وحاصلة على الجائزة الدولية لأنجح النساء في العالم الإسلامي، ولها تاريخ في كونها عضوًا في لجنة تحكيم العديد من الفعاليات الدولية المرموقة في مجالها الفني.

وتقع مسؤولية التوزيع الدولي لفيلم "ابلق" على شركة OUTSIDER PICTURES السينمائية.

PUKmedia منصور جهاني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن ملصق فيلم ابلق للمخرجة نرجس آبيار ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن ملصق فيلم ابلق للمخرجة نرجس آبيار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).