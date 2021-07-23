الحشد الشعبي يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

2021/07/23 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قوة امنية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الاطاحة بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد.وذكرت مديرية الاعلام في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، […]

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