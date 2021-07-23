2021/07/23 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في مدينة طوكيو اليابانية بعد تأجليها لمدة عام بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

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