كورونا والتطعيم.. المتخصصون الجدد!

2021/07/23 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستجد نفسك في أماكن مكتظة..بينما عدد قليل من الأشخاص يضعون فيها الكمامة، والبعض الآخر يضعها على عنقه، رغم أن العلم أثبت أن الفيروس لا ينتقل عبر العنق

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