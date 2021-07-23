2021/07/23 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلنكين، اليوم الجمعة، ان الشراكة مع ⁧ العراق⁩ أكبر بكثير من الحرب ضد تنظيم داعش.وقال بلنكين في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني”، إننا “فخورون بشراكتنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الامريكي: الشراكة مع ⁧ العراق⁩ أكبر بكثير من الحرب ضد داعش المركز الخبري الوطني.

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